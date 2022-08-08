تحضيرات لبدء مشاورات يمنية واسعة

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية، عن وجود ترتيبات وتحضيرات واسعة لإجراء جولة مشاورات متعددة في إطار الهدنة الأممية التي تم تمديدها مؤخرا، بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، لافتة إلى وجود تحضيرات لمشاورات "يمنية – يمنية" واسعة.

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات ستتركز على محاور فتح الطرق، والجانب الاقتصادي والإنساني والإغاثي، وحول ملف الأسرى، والملف العسكري والأمني.

وفي إطار الخروقات الحوثية للهدنة، واصلت الميليشيات استهدافها للمناطق المدنية والواقعة قرب جبهة "ثرة" بين محافظتي البيضاء وأبين لليوم الثاني على التوالي.

وفي تعز، أكدت مصادر عسكرية وصول تعزيزات حوثية ضخمة إلى مناطق الجند شرق المدينة حيث تتمركز الميليشيات، مشيرة إلى أن الحوثيين نشروا مقاتلين وأسلحة من تلك التعزيزات في منطقة "الحصون" بشارع الخمسين، ومنطقة "الحسكة" في مديرية التعزية على مشارف شارع الستين الاستراتيجي.

وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة مصرع 6 خبراء صواريخ أجانب و8 من عناصر الحوثيين بينهم مهندسين في مجال الصواريخ والأسلحة التكتيكة جراء انفجار صاروخ باليستي كان يتم إعداده في احدى الورش المستحدثة بمعسكر الحفاء شرق العاصمة.

وفي حجة، قتل مدنى نتيجة انفجار لغم للحوثيين شمال مديرية ميدي، أثناء رعيه الماشية.

من جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، عن تشكيل غرفة عمليات رئاسية لمتابعة تطورات الأحداث في محافظة شبوة، مشيراً إلى أن مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، عقد اجتماعا طارئا اليوم، للوقوف على آخر تطورات شبوة ووجه بمتابعتها على مدار الساعة.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارات هامة بحق المتسببين في المواجهات التي شهدتها المحافظة، بينها إقالة بعض القادة العسكريين والأمنيين.