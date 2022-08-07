اليمن.. تضرر 17ألف أسرة جراء السيول في مأرب

أعلنت هيئة حكومية في اليمن، اليوم الأحد، تضرر قرابة 17 ألف أسرة نازحة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت خلال الساعات الماضية بمحافظة مأرب المكتظة بالسكان شرقي البلاد.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الحكومة اليمنية، في بيان، إن«محافظة مأرب شهدت خلال الساعات الماضية تغيرات مناخية صاحبتها أمطار وسيول جارفة هطلت على مخيمات النازحين».

وأضاف البيان أن«هذه الأمطار الغزيرة والسيول أدت إلى تضرر 16 ألفا و735 أسرة نازحة في عدة مناطق بمأرب، وأدت إلى جرف وغمر منازل النازحين في المخيمات وغيرها، وكبدت النازحين خسائر مادية فادحة».

وأفاد البيان بأن «أكثر من خمسة آلاف و200 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي جراء هذه السيول».

وناشد البيان«السلطات الحكومية والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية سرعة الاستجابة الإنسانية لإغاثة الأسر النازحة المتضررة من السيول، بالمأوى والغذاء».