بايدن يستضيف قمة لجزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض في سبتمبر

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن قادة جزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض في سبتمبر، حسبما أعلنت السبت مسؤولة أميركية، على خلفية المساعي الأميركية الهادفة إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان التي تزور ولاية تونغا البولينيزية، إنّ قادة جزر المحيط الهادئ سيُدعون إلى واشنطن لعقد اجتماع وعشاء في أواخر الشهر المقبل. وتحدّثت عن»فرصة تاريخية«للحوار.

وتدخل هذه المبادرة في إطار موجة من التحرّكات الدبلوماسية الأميركية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات في المحيط الهادئ في مواجهة الصين التي تثبّت وجودها في المنطقة.

وأعلنت واشنطن خصوصاً عن افتتاح بعثات دبلوماسية في الجزر. كما زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة وألقت نائبة الرئيس كامالا هاريس خطاباً أمام منتدى جزر المحيط الهادئ.

كذلك، تشارك ويندي شيرمان السبت في سلسلة من المناسبات في جزر سليمان المجاورة. وتكرّس هذه المناسبات للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة غوادالكانال في الحرب العالمية الثانية.

وكانت جزر سليمان قد وقعت في أبريل اتفاقاً أمنياً مع بكين، الأمر الذي يثير قلقاً لدى الولايات المتحدة وحلفائها.