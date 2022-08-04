مصر ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن، معربة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد.

كما أعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن تطلعها أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.