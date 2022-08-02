الأسد يؤكد أهمية دور الجيش في الحرب والإعمار

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أهمية دور الجيش في كل من الحرب والإعمار، ولفت إلى أن بلاده تواجه تحديات على مختلف الصعد ولا سيما العسكرية والاقتصادية.

وقال، في كلمة وجهها إلى الجيش السوري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد الجيش، عبر مجلة جيش الشعب الناطقة باسم الجيش، أمس: «وطننا اليوم يواجه تحديات جساما على مختلف الصعد والاتجاهات ولا سيما عسكرياً واقتصادياً، وهو ما يستدعي تضافر الجهود كافة لتذليل العقبات وامتلاك زمام المبادرة وتوجيه بوصلة العمل الوطني في الاتجاه الصحيح».

وأكد أنه «لطالما كان الجيش للحرب والإعمار، وكانت مؤسساته حاضرة بقوة في مجالات البناء والارتقاء بالوطن وتحصينه وصون كرامة أبنائه».

وحث الأسد مؤسسة الجيش على «الحفاظ على الانضباط والالتزام في تنفيذ المهام التدريبية والقتالية».

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