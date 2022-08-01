بلينكن يتهم روسيا باستخدام أسلحتها النووية للتخويف والتهديد

المصدر: نيويورك - د ب أ

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، روسيا باستخدام أسلحتها النووية للتخويف والتهديد.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث في مستهل مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن روسيا " تلوح على نحو خطير ومتهور بالأسلحة النووية".

وأضاف الوزير الأميركي قائلا "لا مكان في عالمنا لردع نووي قائم على القوة والتخويف أو الابتزاز. علينا أن نتكاتف معا في رفض هذا (الوضع)".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تفكر في استخدام الأسلحة النووية إلا ظروف قصوى، أي في حال تعرض المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائها للخطر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اعقاب الحرب على أوكرانيا وضع "قوة الردع" التي تشمل عنصراً نووياً، في حال تأهب.

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