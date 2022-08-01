السلطات العراقية تنشر قوات أمنية في المنطقة الخضراء

المصدر: بغداد - د ب أ

نشرت السلطات العراقية قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في تصريحات صحافية: "نشرنا قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن".

وأضاف: "لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير وتم فتح بوابة خاصة لدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء".

يأتي هذا التطور بينما دخلت اعتصامات أنصار مقتدى الصدر يومها الثالث داخل مبنى البرلمان العراقي.

وأصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة تعليمات صارمة للقوات العسكرية الأمنية العراقية بمنع استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الغاز. وأكد أنه سيتم محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية في قاطع مسؤوليتهم. وشدد على ضرورة تأمين الحماية لساحات التظاهر.

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