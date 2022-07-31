طوكيو تسجل 31 ألفاً و541 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: طوكيو - د ب أ

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد 31 ألفا و 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 1925 حالة مقارنة بأمس السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 23 شخصاً، بانخفاض بواقع حالة مقارنة بأمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ العدد على الصعيد الوطني 427 شخصا، بارتفاع بواقع 24 حالة مقارنة بأمس السبت.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12 مليونا و137 الفاً و977 حالة، وحالات الوفاة 32 ألفاً و304 حالات، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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