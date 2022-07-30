نيويورك تعلن الطوارئ بسبب جدري القردة

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ بسبب استمرار انتشار مرض جدري القردة، ووصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الولاية إلى 1383 حالة.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، على "تويتر": أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة.

وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.

وأبلغت البرازيل وإسبانيا أمس عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بجدري القردة خارج أفريقيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.

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