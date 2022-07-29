100 ألف أوكراني وصلوا إلى بريطانيا منذ بدء الحرب

المصدر: لندن - رويترز

قالت الحكومة البريطانية، أمس، إن أكثر من 100 ألف أوكراني وصلوا إلى البلاد، في إطار خطتين تهدفان إلى مساعدة أولئك الذين يفرون من أوكرانيا منذ الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تسجيل ما يقرب من 6.2 ملايين لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، حتى 26 يوليو. وتقدم ما يزيد على نصف هذا العدد بطلبات للحصول على إقامة مؤقتة.

وواجهت خطتا بريطانيا انتقادات في البداية، لأنهما تطبقان إجراءات بيروقراطية شديدة، ما يترك بعض اللاجئين في أوضاع معلقة لأسابيع. وتتعلق الخطة الأولى بأولئك الذين لديهم عائلات بالفعل في بريطانيا، فيما تسمح الخطة الثانية للبريطانيين بتوفير إقامة للفارين من الحرب.

وقالت الحكومة إن العملية أصبحت الآن رقمية، وتهدف إلى النظر في الطلبات في غضون 48 ساعة. كما ستسمح حالياً لمن دون سن 18 عاماً بالتقدم بطلب للقدوم إلى بريطانيا من دون ذويهم إذا حصلوا على موافقة والديهم على ذلك.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن عدد الطلبات التي تلقتها بريطانيا بموجب خطتيها لمنح تأشيرات لأوكرانيين بلغ 198 ألفاً و200 حتى 26 يوليو، وبلغ إجمالي عدد التأشيرات التي مُنحت 166 ألفاً و200 من بينهم 104 آلاف وصلوا إلى بريطانيا حتى 25 يوليو.

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