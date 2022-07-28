الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يقترحون ميزانية للبنتاغون تتجاوز 800 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تقدم نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس، باقتراح إنفاق يخصص لوزارة الدفاع (البنتاغون) ميزانية مقدارها 6ر808 مليار دولار العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن إجمالي مخصصات الإنفاق لوزارة الدفاع يتضمن مشروعي قانونين منفصلين، أولهما اقتراح مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 1.792 مليار دولار، والثاني اقتراح البناء العسكري بقيمة 6.16 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب تخصيص 773 مليار دولار للبنتاجون في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أول أكتوبر المقبل.

ويعارض الجمهوريون اقتراح الديمقراطيين، حيث قال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن برنامج الإنفاق الدفاعي المقترح أقل من التوقعات.

ويشكو الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ من أن استخدام البنتاغون "المكثف" للمعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة "سيؤدي إلى قدر أقل من الشفافية والمساءلة وإشراف الكونجرس" ويعرض الوزارة لإجراءات مراجعة>

وبموجب مقترح الديمقراطيين، سيتم تخصيص مبلغ 850 مليار دولار للأمن القومي الأميركي العام، والتي ستشمل برامج الأمن القومي في وزارة الطاقة والوكالات الأخرى.

يأتي هذا في وقت يشهد توترات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الحرب الأوكرانية وتداعياتها من جهة، و بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان وتعاظم نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ومسعى واشنطن لمواجهته.

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