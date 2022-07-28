الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزّي في ضحايا الفيضانات والسيول

المصدر: أبوظبي - وام

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق في جنوب غرب البلاد، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص وإجلاء عشرات الآلاف، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news