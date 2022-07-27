باريس تفتتح مركزا جديدا للتطعيم ضد جدري القردة مع تزايد الإصابات

المصدر: باريس - رويترز

اصطف فرنسيون، اليوم الأربعاء، للحصول على لقاحات مضادة لجدري القردة في مركز جديد للتطعيم في باريس والذي لاقى إقبالا كبيرا منذ افتتاحه لدرجة أنه لم يكن هناك موعد متاح أمام الراغبين في تلقى التطعيم على مدى يومين.

وأصيب أكثر من 1800 شخص في فرنسا بفيروس جدري القردة بما يمثل حوالي 10% من الإصابات على مستوى العالم وكانت معظم الحالات في منطقة باريس.

وقال ماكسيم، وهو طالب يبلغ من العمر 27 عاماً أثناء وقوفه في الصف خارج المركز "إذا استطعنا تجنب انتشار المرض وتحاشي العودة إلى جائحة أخرى فسيكون ذلك رائعاً".

وافتتح أكثر من 100 مركز لتوزيع التطعيمات في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة وجرى تطعيم أكثر من 6000 شخص.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية يوم السبت. ومنذ بداية العام، تم تسجيل ما يربو على 18 ألف إصابة في أكثر من 78 دولة.

وقال رومان فوشري العامل بمركز التطعيم إن الإقبال الكبير في اليومين الأولين يشكل مؤشرا إيجابيا.

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