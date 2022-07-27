إصابة 3 من كبار مستشاري رئيس الوزراء الاسرائيلي بفيروس "كورونا"

المصدر: رام الله - وام

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم، أن ثلاثة من كبار مستشاري لابيد ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا".

وقال المكتب أن المصابين هم مستشار الأمن القومي إيال هولاتا والمستشار الخاص لرئيس الوزراء جيلي هوشنر والمتحدث باسمه روي كونكول، مشيراً إلى أن جميعهم يخضعون حالياً للحجر الصحي.

يذكر أن لابيد الذي يقوم حالياً بزيارة إلى الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني كان قد أصيب بفيروس كورونا في يناير الماضي.

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