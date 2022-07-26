زيلينسكي يعفي قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة من مهامه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، قرارًا بإقالة الجنرال جريجوري جالاجان، قائد قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

حسبما أفادت وكالات، فقد جاء في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأوكراني أنه: "تمت إقالة جريجوري أناتوليفيتش جالاجان من منصب قائد قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

كما صدر مرسوم ثان، يقضي بتعيين فيكتور خورنكو قائدا جديدًا للعمليات الخاصة بالقوات المسلحة.

يذكر أن تعيين اللواء جريجوري جالاجان قائدًا لقوات العمليات الخاصة كان في 25 أغسطس 2020، وشغل قبله منصب النائب الأول لرئيس مركز العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب، والذي يتبع لجهاز الأمن في أوكرانيا.

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