الميليشيات الحوثية تصعد هجماتها في الساحل الغربي وتعز

المصدر: عدن وصنعاء - الإمارات اليوم

صعدت ميليشيات الحوثي في اليمن عملياتها القتالية في جبهات الساحل الغربي وتعز خلال الساعات الماضية في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة صدت هجوماً حوثياً كبيراً على مواقعها في جبهات شمال وشرق تعز، تركزت في مناطق "الزنوج والدفاع الجوي، والأربعين وعصيفرة".

وأكدت المصادر استمرار الميليشيات في قصف الأحياء السكنية في تعز، فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الهجمات الحوثية التي استهدفت حياً سكنياً في تعز وخلفت قتلى وجرحى في أوساط المدنيين معظمهم من الأطفال.

وفي الساحل الغربي لليمن، أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الدفاعات الجوية التابعة للقوات تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في أجواء مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأشار المركز إلى أن الميليشيات الحوثية كثفت من هجماتها بالمسيرات المفخخة على المناطق المحررة في جنوب الحديدة وغرب تعز، في إطار خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في تلك الجبهات.

وأفاد المركز بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت 134 خرقاً للهدنة، خلال الـ 72 ساعة الماضية، في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز.

وفي الجوف، توفي وأصيب 14 مدنياً جراء انفجار ألغام حوثية خلال يوليو الجاري، وفقا لتقرير رسمي صادر عن لجنة الحقوق والإعلام في المحافظة، مشيرة إلى أن الميليشيات ارتكبت 20 انتهاكاً ضد المدنيين في المحافظة خلال ذات الشهر.

إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات اليمنية إلى 21 قتيلاً خلال اليومين الماضيين، وسط تحذيرات من استمرار الحالة الماطرة في معظم محافظات البلاد.

وفي مأرب، قال مصدر أمني في المحافظة، انه تم ضبط ثلاث خلايا تابعة لميليشيات الحوثي خلال فترة الهدنة، كانت تحاول إقلال الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيراً إلى أنه تم ضبط مواد متفجرة وأسلحة مع تلك الخلايا.

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