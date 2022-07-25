لافروف يغير مواقفه: موسكو تريد تغيير النظام في أوكرانيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأحد إن موسكو تسعى للإطاحة بالحكومة الأوكرانية، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن مسألة القيادة أمر متروك للشعب الأوكراني.

وقال لافروف اليوم، الذي يوافق مرور خمسة أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، إننا "سنساعد الشعب الأوكراني قطعا على تحرير نفسه من النظام المعادي تماما للشعب والتاريخ".

وقال في القاهرة، في بداية رحلة دبلوماسية إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز الدعم للحرب الروسية، إن الشعبين الروسي والأوكراني سيعيشان معا في المستقبل.

تأتي تصريحاته بعدما تشددت القيادة الروسية في موقفها علانية في الحرب الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وهدد لافروف الأربعاء الماضي باحتلال المزيد من الأراضي خارج إقليم دونباس الواقع شرقي أوكرانيا حيث يتركز معظم المعارك حاليا هناك.

وبإعلانه أنه يريد تغيير القيادة السياسية في كييف، ناقض لافروف أيضا تصريحاته التي أدلها بها في أبريل الماضي.

كان لافروف قد أكد في ذلك الوقت في مقابلة مع قناة "انديا توداي" الهندية قائلا: "ليس لدينا خطط لتغيير النظام في أوكرانيا. الأمر متروك للأوكرانيين أن يقرروا تحت أي قيادة يريدون العيش".

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