بالفيديو.. بوريس جونسون يشارك قوات أوكرانية تدريباتهم لمواجهة روسيا

أجري رئيس الوزراءالبريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، زيارة خاصة الي مدينة يوركشاير لمشاركة القوات الأوكرانية في التدريبات التي تجريها المملكة المتحدة لتأهيل قوات كييف مع احتدام حرب بلادهم ضد روسيا.

في مقطع فيديو الذي نشره جونسون علي حسابه الرسمي، يمكن رؤية رئيس الوزراء وهو يرتدي معدات عسكرية كاملة وسماعات رأس تكتيكية بينما يجرب مجموعة متنوعة من الأسلحة تحت أعين القادة البريطانيين .

وهذه التدريبات العسكرية هى الثانية لرئيس الوزراء المنتهي ولايته والتي يتم الكشف عنها هذا الأسبوع ، بعد نشر مقطع فيديو له يعطي أفضل انطباع له عن "Top Gun'' من قمرة القيادة لطائرة تايفون المقاتلة يوم الاثنين.

وجاءت رحلة جونسون الي مدينة يوركشاير الأوكرانية، بعد أيام فقط من موافقته على الاستقالة بعد موجة من الاستقالات في أعقاب فضيحة كريس بينشر، مما أشعل معركة على زعامة حزب المحافظين شهدت تناقص عدد كبير من المتنافسين مع مستشاره السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تروس.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5