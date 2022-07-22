الرئيس الصيني يتمنى لنظيره الأمريكي جو بايدن الشفاء العاجل من "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، متمنيا له الشفاء العاجل من "كوفيد-19"، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني المركزي.

ونقلت القناة التلفزيونية برقية شي جين بينغ التي ورد فيها: "علمت أن السيد الرئيس أصيب بمرض (كوفيد-19). أعبر عن مواساتي الحارة لكم وأتمنى الشفاء العاجل".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، أمس الخميس، أن الاختبار الذي أجراه الرئيس بايدن لفيروس كورونا قد أظهر نتيجة إيجابية، أي أنه مصاب بالفيروس.

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