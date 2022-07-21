تعرف على دواء باكسلوفيد الذي تناوله بايدن لمواجهة كورونا

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بتناول حبوب باكسلوفيد التي تنتجها شركة "فايزر" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أجرى اختبارا لكوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى أن الرئيس، البالغ 79 عاما، يعاني "أعراضا خفيفة" وسيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

وكان الرئيس الأميركي تلقى اللقاح كاملا ضد "كوفيد-19"، كما حصل على جرعتين معززتين، آخرهما في مارس الماضي.

باكسلوفيد -

ويوم 7 يوليو الحالي، أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أنها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف الدواء الذي تنتجه شركة "فايزر" في شكل حبوب لعلاج "كورونا" للمرضى المؤهلين لذلك.

ونال عقار "باكسلوفيد"، قبل أشهر، الموافقة على استخدامه، وهو متاح مجانا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي.

وشهد استخدام الدواء، المصرح به لعلاج المصابين حديثا بالمرض والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، قفزة في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع عدد الإصابات.

وحسب صجيفة المرصد، يقول رئيس الجمعية الطبية الأميركية جاك ريسنيك: "إنه (باكسلوفيد) ليس للجميع، ووصفه يتطلب معرفة التاريخ الطبي للمريض، بالإضافة إلى المراقبة السريرية للآثار الجانبية والمتابعة لتحديد ما إذا كان المريض يتحسن".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news