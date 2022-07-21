لافروف يزور الجامعة العربية الأحد ويخاطب مجلس مندوبيها

المصدر: القاهرة - أ ف ب

يُلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خطاباً الاحد أمام جامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما أفادت الجامعة العربية الخميس. وتأتي زيارة لافروف بعد قمة بين قادة روسيا وتركيا وإيران في طهران.

ويلتقي لافروف في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الدول الأعضاء الـ22.

وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، بأنّ وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش الصراع في سوريا والحرب في أوكرانيا، خلال قمة عُقدت الثلاثاء في طهران مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي.

وتأتي زيارة لافروف إلى القاهرة بعد أكثر من أسبوع على الجولة الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، حيث شارك في قمة تجمع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

ووقع بايدن الخميس في إسرائيل وثيقة أمنية مع رئيس الحكومة يائير لبيد تعهّدت فيها الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وخلال زيارته لجدة السبت، أكد بايدن أمام عدد من القادة العرب أنّ واشنطن لن تترك "فراغاً يمكن أن تملأه الصين أو روسيا أو إيران".

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