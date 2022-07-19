جهود دولية لتمديد الهدنة في اليمن 6 أشهر

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

ذكرت مصادر دبلوماسية يمنية، ان ضغوط دولية تمارس ضد ميليشيات الحوثي للقبول بتمديد الهدنة الأممية لمدة 6 أشهر جديدة، واستكمال تنفيذ بنود الهدنة السابقة خاصة فيما يتعلق بفتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى.

ووفقا للمصادر، فإن هناك مساعي أممية وأوروبية، أعقبت التحركات الأميركية والإقليمية، للضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود الهدنة الأممية فيما يتعلق بطرق تعز، وصرف المرتبات، والتوجه نحو تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الأطراف اليمنية، إلى قبول تمديد إضافي للهُدنة لمدة ستة أشهر إضافية، مشدداً على ضرورة التزام الحوثيين بفتح الطرق كعنصر إنساني حاسم في الهُدنة.

وقال بيان للمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو: "يأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لرفض الحوثيين الاقتراح الأخير من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إعادة فتح الطريق لا سيما حول تعز، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء".

وقال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ سيبدأ في الأيام المقبلة جولة جديدة في المنطقة لإجراء محادثات لتمديد الهدنة.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بحث مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي وعدم تنفيذ تعهداتها بشأن الهدنة، فيما أكد السفير الأميركي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

ميدانياً، أفشلت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، هجوماً بالطائرات المسيرة شنته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات والأعيان المدنية، جنوب الحديدة وغرب تعز، مؤكدة تسجيل 41 خرقاً حوثياً للهدنة في جبهات الساحل الغربي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مسيرة هجومية حوثية في سماء المناطق المحررة بمديرية حيس جنوب الحديدة.

وفي صنعاء، قتل مدني، وأصيب أربعة آخرين في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية نهم شمال شرق العاصمة. وفي تعز، أصيبت امرأة، برصاص قناص تابع لميليشيات الحوثي المتركزة في تبة القرن في الجبهة الغربية للمدينة.

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