إحباط هجوم للميليشيات تجاه مأرب

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة، هجوما واسعا لميليشيات الحوثي تجاه مدينة مأرب من الجهة الغربية، وأكدت مصادر ميدانية أن الهجوم الحوثي كان يهدف إلى اختراق جبهات غرب مأرب، للوصول إلى مركز المحافظة، ومنه باتجاه منابع النفط والغاز في صافر.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أنه تم رصد 118 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مأرب وحجة والحديدة وتعز والجوف والضالع وصعدة.

ودعت الحكومة اليمنية وحداتها العسكرية والأمنية إلى رفع حالة التأهب والجاهزية العسكرية لمواجهة الخروقات الحوثية للهُدنة ومكافحة الإرهاب، ونفذت قيادات عسكرية بارزة عمليات نزول ميداني إلى محاور القتال للاطلاع على الجاهزية القتالية، وتفقد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، جبهات محور تعز.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعا المكونات السياسية اليمنية، للبناء على وحدة الموقف العربي والدولي تجاه القضية اليمنية.

إلى ذلك بدأت الميليشيات الحوثية ممارسات وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين القاطنين في مناطق سيطرتها، وقامت عناصرها بعمليات مداهمة لأحياء مدينة سعوان وشارعي الأربعين والنصر شرق صنعاء، واختطفت عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب.

وفي حضرموت، تواصلت الحملة الأمنية والعسكرية ضد عناصر التنظيمات الإرهابية في المحافظة، وتمكنت الحملة من إلقاء القبض على اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

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