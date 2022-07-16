البيت الأبيض: وفد روسي زار ايران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

زار مسؤولون روس ايران مرتين على الأقل هذا الصيف لمعاينة الطائرات المسيرة المقاتلة التي ستسلمها طهران إلى موسكو المنخرطة في هجوم على أوكرانيا، وفق ما أكد جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض السبت.

وعرض الجيش الإيراني طائراته المسيرة على وفد روسي يومي 8 و 5 يوليو في قاعدة كاشان الجوية، البعيدة 200 كيلومتر جنوب طهران، بحسب صور الأقمار الصناعية التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى تعزيز ترسانتها أمام المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وقال سوليفان "ننشر هذه الصور التي التقطت في يونيو والتي تظهر الطائرات المسيرة الإيرانية التي اطلع عليها الوفد الروسي في ذلك اليوم. ويشير ذلك إلى استمرار الاهتمام الروسي بامتلاك طائرات مسيرة إيرانية مقاتلة".

واضاف "بحسب علمنا هذه هي المرة الاولى التي يزور فيها وفد روسي هذه القاعدة الجوية لمثل هذا الغرض".

وأعلن البيت الأبيض الاثنين أنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بينها قتالية، وأن الجيش الإيراني سيجري دورات تدريبية للتعامل مع هذه الاسلحة اعتبارا من يوليو.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع، أن هذه الطائرات المسيرة يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع وتسليم الذخائر.

واضاف كيربي الثلاثاء "كان من المهم ابلاغ العالم بمعرفتنا أن روسيا بحاجة إلى هذه الامكانات الإضافية" مشيراً إلى أنهم "يزيدون مواردهم بشكل متسارع".

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، تأكيدات البيت الأبيض بتسليم طائرات مسيرة إلى روسيا ووصفها بأنها "لا أساس لها".

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