‏⁧‫رئيس الدولة‬⁩ يصل ⁧‫جدة‬⁩ و ‫ولي العهد السعودي‬⁩ في مقدمة مستقبليه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الى جدة اليوم للمشاركة في قمة جدة "للأمن والتنمية" .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية و السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة و محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

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