ولي العهد السعودي يعقد اجتماعا مع الرئيس الأميركي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الأميركي جو بايدن بحضور عدد من المسؤولين.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة مساعد العيبان، ووزير الشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ومسؤولين آخرين ومن ضمنهم الوفد المرافق للرئيس الأميركي.

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