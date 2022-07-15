بايدن عقب لقاء عباس: الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة وقابلة للحياة

المصدر: رام الله - د ب أ

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولة مستقلة وقابلة للحياة.



وشدد بايدن خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب اجتماعهما في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، على ضرورة خلق أفق سياسي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن القدس يجب أن تكون مدينة للجميع والحفاظ على الوضع القائم فيها بما في ذلك حرية ممارسة الأديان بسلام وكرامة.

وأعلن عن تقديم 200 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى جانب 100 مليون دولار إضافية لدعم قطاع الرعاية الصحية في فلسطين من خلال مستشفيات القدس الشرقية.

ومن جهة أخرى، حذر الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحافي من أن فرصة حل الدولتين للسلام مع إسرائيل قد تكون متاحة اليوم لكنها لن تبقي طويلا.

وقال عباس إنه بحث مع بايدن خلال اجتماعهما في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، سبل إعادة تثبيت الأسس التي قامت بها عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأعرب عباس عن مد يده إلى قادة إسرائيل "لصنع سلام الشجعان من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة ولجميع شعوب المنطقة".

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