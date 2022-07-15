الرئيس الفلسطيني يستقبل نظيره الأميركي في بيت لحم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بيت لحم، اليوم ، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تم استقباله أمام مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأميركي في بيت لحم.

و في وقت سابق ، زار الرئيس الأميركي، بايدن، مستشفى المطلع في القدس الشرقية.

وألقى بايدن كلمة شدد فيها على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير 100 مليون دولار إضافية لقطاع الصحة في فلسطين مضيفاً ترحيبه بإسهامات الإمارات في دعم المستشفيات الفلسطينية.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة "فرانس برس" إن زيارة بايدن سيصدر عنها "بعض الإعلانات المهمة.. مثل تعزيز الفرص الاقتصادية للفلسطينيين".

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