اليمن.. العليمي يبحث فرص تمديد الهدنة في قمة السعودية

المصدر: عدن، صنعاء – الإمارات اليوم:

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات رفيعة على هامش أعمال القمة العربية - الأميركية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن زيارة العليمي تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشارت الوكالة إلى انه سيتم عرض الموقف الرسمي اليمني من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لإحياء العملية السياسية في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم، فضلا عن تعزيز الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الأميركي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

في الأثناء، أعلنت السلطة المحلية في تعز، فتح الطرق الرئيسة من طرف واحد، والتي تضمنها مقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

وذكر مصدر محلي في تعز، بان سلطات المحافظة أعلنت فجر اليوم الخميس، فتح طريق كلابة - جولة سوفتيل، المؤدي إلى منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز عملاً بمقترح المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تسعى لفتح الطرق الرئيسة التي تضمنها المقترح في شرق وغرب المدينة، لافتة إلى أن الإغلاق مستمر من جهة الحوثيين، وتحملهم مسؤولية تعطيل اتفاق الهدنة.

وجددت السلطة المحلية في تعز، رفضها التفاف ميليشيات الحوثي على قضية حصار تعز بفتح طرق فرعية وغير معروفة سابقا وتؤدي إلى مناطق عسكرية.

وفي الضالع، قتل جندي برصاص قناصة الحوثيين في جبهة مريس شمال المحافظة ، في إطار خروقها اليومية للهدنة الأممية، وفقا لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن الميليشيات كثفت خلال اليومين الماضيين من خروقها في جبهات شمال وغرب المحافظة.

وكانت القوات الحكومية اتهمت الميليشيات بارتكاب 146 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين، في جبهات الحديدة وتعز والضالع ولحج وحجة والجوف ومأرب، مشيرة في بيان لها عبر مركزها الإعلامي، إلى أنها أحبطت 6 محاولات تسلل نفّذتها الميليشيات الحوثية، في جبهات مأرب وتعز، والضالع.

وفي الساحل اغربي، أفاد الإعلامي العسكري للقوات المشتركة، بان الميليشيات ارتكبت 75 خرقا جديدا للهدنة خلال الـ 24 الماضية في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز.

وفي لحج، أفاد المتحدث الرسمي باسم جبهة طور الباحة فوزي الصبيحي، بأنه تم إفشال هجوم لميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة على مواقع القوات المشتركة والجنوبية في جبهات طور الباحة ـ حيفان، في تحدي صارخ للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إب، أقدمت الميليشيات الحوثية على اختطاف أكاديميا في جامعة عدن أثناء عودته من رحلة علاجية في صنعاء، وفقا لمصدر محلي، مؤكدا اختطاف الدكتور فضل اليماني، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، أثناء مروره من نقطة عسكرية في محافظة إب، وهو بمعية والدته.

وأشار إلى أن الدكتور اليماني لا يزال يقبع في سجون ميليشيات الحوثي منذ أيام دون اعتبار لوالدته المريضة.

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