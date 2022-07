روسيا تكشف "الغواصة الأكبر" بعد صاروخ "الشيطان" وطائرة "القيامة".. فيديو

بعد الدعاية المكثفة لصاروخ "يوم القيامة"، أعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، تشغيل ما قيل إنها "أكبر غواصة"، بينما تستمر المعارك في أوكرانيا من دون حسم بعد مرور نحو خمسة أشهر على عملية الغزو.

ولطالما كشفت روسيا عن أسلحة "لا تقهر" أو "فرط صوتية" غير محدودة المدى أو لا يمكن للرادارات رصدها، وهددت باستخدام السلاح النووي، وذلك في إطار "سياسة التخويف" التي تنتهجها منذ بدء المعارك في شهر فبراير الماضي.

وأثار إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 27 فبراير الماضي، وضع القدرات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى، أي بعد نحو ثلاثة أيام من انطلاق عملية الغزو، قلق العالم.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا يجوز التقليل من خطر نشوب صراع نووي وأن جوهر أي اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا سيعتمد إلى حد كبير على الوضع العسكري على الأرض و"هذا هو موقفنا الرئيسي الذي نبني عليه كل شيء، والمخاطر أضحت كبيرة الآن".

ووجه بوتين تحذيرا للدول الغربية بشأن تداعيات تدخلها في الحرب، مشيرا إلى الصاروخ الباليستي الروسي الجديد العابر للقارات والملقب بـ"الشيطان".

وأوضح بوتين: "لدينا كل الأدوات اللازمة لذلك، والتي لا نتفاخر ونتباهى بها، ولكن سوف نستخدمها إذا دعت الضرورة.. وأريد أن يعرف الجميع هذا، فنحن قد اتخذنا بالفعل جميع القرارات بشأن ذلك الأمر".

وهددت موسكو بأنها ستنشر صواريخ "الشيطان -2" Satan II، المعروف أيضا باسم "أر أس-28 سارمات" وصاروخ "يوم القيامة" بحلول الخريف. وهذا الصاروخ قادر، بحسب خبراء عسكريين، على استهداف المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وبإمكانه أن يحمل أكثر من رأس نووي.

وكان بوتين قد كشف النقاب عن الصاروخ في خطاب ألقاه، عام 2018، وعرض رسما متحركا له وهو يعبر القارات، وقال إنه "لا تقهره" أنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي أعقاب التهديدات النووية الأخيرة، قالت رئيسة تحرير التلفزيون الروسي الرسمي، مارغريتا سيمونيان، إن بوتين قد يفضل شن حرب نووية شاملة، عوضا عن الإقرار بهزيمته في أوكرانيا.

