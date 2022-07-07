الكويت.. وزير العدل يقبل استقالة النائب العام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وافق وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، على كتاب استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

وجاء في قرار وزير العدل «أنه بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون بشأن الخدمة المدنية، وقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى الكتاب المقدم من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي المؤرخ في 5 يوليو 2022، وطلب تعديل موعد الاستقالة لتصبح اعتباراً من 7 يوليو 2022 بدلاً من 1 اكتوبر 2022 والمؤشر عليه بالموافقة، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة وما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا قبول استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اعتباراً من 7 يوليو 2022، وعلى وكيل الوزارة تنفيذ القرار وإبلاغه لذوي الشأن».

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