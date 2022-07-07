السعودية ترحب بتثبيت هدنة اليمن وتؤكد ضرورة فتح معابر تعز

المصدر: الرياض - د ب أ

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس بتثبيت الهدنة الحالية في اليمن من خلال الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية بمناسبة عيد الأضحى.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحافي اليوم، على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، مشددة على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وثمنت "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل."

وأكدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

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