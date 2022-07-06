فرار 300 سجين بعد هجوم «بوكو حرام» على سجن في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

فر حوالى 300 سجين بعدما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة "بوكو حرام" سجنا خارج العاصمة النيجيرية، مستخدمين متفجرات لتحرير عناصر تابعين لها محتجزين، وفق ما أفاد مسؤول حكومي اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية شوايبو بلغور للصحافيين بعد الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء واستهدف سجن كوجي الواقع على أطراف أبوجا «فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى «بوكو حرام» وقدموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم.. استعدنا حاليا 300 من حوالى 600 شخص فروا من السجن».

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