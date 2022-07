المشتبه به بمجزرة شيكاغو تنكر بـ"زي نسائي".. فيديو

قال كريستوفر كوفيلي، المتحدث باسم الشرطة المحلية في مدينة شيكاغو الأميركية، للصحفيين، إن رجلا أطلق النار على موكب في ضواحي المدينة، وفي اليوم السابق للحادثة كان يرتدي زي امرأة وربما كان يرتدي باروكة للتمويه.

وأضاف كوفيلي أن روبرت كريمو، البالغ من العمر 22 عامًا، الذي تم اعتقاله بعد وفاة ستة مشاركين في موكب احتفالي في هايلاند بارك، تم تمييزه كالمشتبه به الوحيد في الجريمة.

"لقد شوهد في مقطع الفيديو وهو يرتدي ملابس نسائية، لا أعرف حقًا مما يتكون الزي النسائي، ولكن تم الإبلاغ في البداية عن مشتبه به طويل الشعر، لذلك لا يمكن استبعاد أنه كان يرتدي شعرا مستعارا"، حسبما ذكره موقع "نيويورك بوست" اليوم الثلاثاء.

وتدوالت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتقال المشتبه به "دون مقاومة".

ويعتقد المحققون أن كريمو قضى عدة أسابيع في الاستعداد للهجوم، حيث تم إطلاق النار على المشاركين والمتفرجين في عرض يوم الاستقلال الأميركي من سطح مبنى تجاري ببندقية من طراز "أيه أر-15" مهجورة في مسرح الجريمة.

وأردف كوفيلي: "كما تم العثور على مسدس آخر في سيارة كريمو، ووفقًا للشرطة، فقد كان يمتلك المششتبه به أيضًا عدة مسدسات كان يحتفظ بها في المنزل، وجميع الأسلحة تم شراؤها بشكل قانوني".

ورد كوفيلي على سؤال عما إذا كان الهجوم على صلة "بالمجتمع اليهودي الكبير في هايلاند بارك": "ليس لدينا أي معلومات تفيد بأن دوافع المجرم عنصرية أو دينية أو تتعلق بأي مجموعات أخرى".

وأعلنت السلطات الأميركية، يوم أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.

