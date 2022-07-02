زلزال ثانٍ بقوة 4.4 درجة يضرب جنوبي إيران

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا ثانياً بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل في جنوب إيران الساعة 03:13 من يوم الثاني من يوليو الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكان زلزال أول بقوة 6.3 درجة – ريختر ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من صباح اليوم.

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