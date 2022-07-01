«الصحة العالمية» تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد إصابات جدري القردة

المصدر: أ ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة الى «تحرك عاجل» للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة المذكورة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان الدول الأوروبية الى «تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر»، علما ان اوروبا سجلت أكثر من 4500 اصابة مؤكدة، أي 90% من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو.

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