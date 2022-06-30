مقتل عنصر حرس حدود إيراني في اشتباك خلال صد محاولة تسلل من أفغانستان

المصدر: طهران - وكالات

لقي أحد أفراد حرس الحدود الإيراني حتفه في اشتباك مع مسلّحين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

ووفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، فقد دار اشتباك بين حرس الحدود، في شمال محافظة سيستان وبلوشستان، ومسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى حدود البلاد من أفغانستان. وأضافت أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم.

وخلال الاشتباك، لقي أحد أفراد حرس الحدود في المنطقة حتفه.

من جهة أخرى، ثبتت محكمة استئناف إيرانية حكماً بالسجن ثماني سنوات صدر في حق الفرنسي بنجامان بريير، الموقوف في إيران منذ أكثر من عامين، بعد إدانته بتهمة التجسس على ما أفاد محاميه الفرنسي فيليب فالان، أول من أمس.

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