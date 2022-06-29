انخفاض عدد سكان السعودية بنسبة 2.6%.. و"الإحصاء" توضح

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، تراجع إجمالي عدد السكان في المملكة بنسبة 2.6% في منتصف عام 2021، مقارنة مع منتصف عام 2020.

وذكر تقرير للهيئة: "بلغ إجمالي عدد السكان في المملكة 34.1 مليون نسمة في منتصف 2021، وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 2.6 في المئة مقارنة مع منتصف 2020، حيث بلغ عدد السكان حينها 35 مليون نسمة".

وعزت الهيئة ذلك إلى انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6%، مع خروج العديد من غير السعوديين من البلاد، خلال جائحة كورونا.

وأشارت هيئة الإحصاء في الوقت ذاته، إلى أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% خلال نفس الفترة.

وأضافت أن الذكور يمثلون ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان، بما يعادل 19.4 مليون فرد، فيما شكل الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان ما يعادل 14.7 مليون أنثى.

وأرجعت نسبة الذكور من إجمالي عدد السكان بشكل رئيسي إلى ارتفاع عددهم، من غير السعوديين، في سن العمل.

وأشارت إلى أن "التوزيع الجنسي للمواطنين السعوديين كان أكثر توازنا، حيث بلغ 50.8% للذكور، و49.2% للإناث".

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