طوكيو تواجه أسوأ موجة حر في يونيو منذ حوالي 150 عاما

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

سجلت اليابان اليوم درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالي، حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها فيما يقرب من 150 عاما لشهر يونيو حزيران، بينما حذرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.



وأشارت التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم ، بعد ثلاثة أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة- في أسوأ موجة من الطقس الحار في يونيو حزيران منذ بدء التسجيل في عام 1875.



ولليوم الثاني، طلبت السلطات من سكان منطقة طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.



وتأتي موجة الحر قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار- بما في ذلك الكهرباء- مصدر قلق كبير للناخبين.



و نُقل 13 شخصًا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس. وذكرت وسائل إعلام أنه يُعتقد أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب ضربة شمس وذلك وفقاً لشبكة فوجي الإخبارية .

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