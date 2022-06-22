زلزال بقوة 6.1 درجة يهز أفغانستان وباكستان

المصدر: كابول - وام

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر" أن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا .

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