الإمارات تدين الهجمات الإرهابية المتتالية في مالي

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية المتتالية التي وقعت خلال الأيام الماضية على قرى وسط جمهورية مالي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news