زلزال بقوة 6 درجات يهز تايوان ولا أنباء عن وقوع أضرار

المصدر: تايبه - رويترز

تعرض الساحل الشرقي لتايوان لزلزال بلغت قوته 6 درجات اليوم.

أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبه ولكن لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن الزلزال وقع على عمق 6.8 كيلومتر ومركزه مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة. وأضافت أن السكان في جميع أنحاء تايوان شعروا بالزلزال.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل. وأودى زلزال بحياة 100 شخص في جنوب تايون عام 2016، فيما أدى زلزال بقوة 7.3 لمقتل أكثر من 2000 شخص في 1999.

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