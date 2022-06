شاهد الرئيس الأمريكي يسقط عن دراجته حين حاول السلام على الجمهور ! (فيديو)

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح اليوم السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال بايدن (79 عاما) بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحفيين "أنا بخير. لقد علقت قدمي".

وقضى بايدن في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

ووفق "العربية.نت" و "وكالات" كان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينهيان جولة صباحية بالدراجة في منطقة جوردونز بوند على شاطئ ديلاوير. واحتفل الاثنان بعيد زواجهما الخامس والأربعين يوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس "بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته".

