اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات في شنغهاي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في حريق في مصنع للمواد الكيميائية في شنغهاي السبت وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، بينما غطت سحب من الدخان الكثيف الأسود سماء المدينة.

اندلع الحريق في مصنع شركة "سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال" الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية الكبرى حوالى الساعة الرابعة (20,00 ت غ)، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقال المصدر نفسه "حسب معلوماتنا الأولية، تسبب الحريق بوفاة شخص".

وأظهر مقطع فيديو مُصوَّر من الجو بطائرة مسيّرة ، سحباً كثيفة من الدخان فوق المنطقة الصناعية الشاسعة، وثلاث حرائق متفرقة في مبان منفصلة.

ويأتي الحادث بينما تستأنف شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين، نشاطها بحذر بعد أن عُزلت تمامًا لمدة شهرين لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأدى العزل الذي انتهى رسمياً في أوائل حزيران/يونيو، إلى إغلاق المصانع وتعطل سلاسل التوريد.

انفجار وحريق

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان قرب مصنع البتروكيميائيات سمعوا دوي انفجار، ثم تبعه حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء.

ويقول أحد السكان الذي يبدو بحالة صدمة في أحد الفيديوهات، "احترقت المنطقة بأكملها".

تقع المصفاة قرب الواجهة البحرية، بجوار منتزه طبيعي.

وأعلنت إدارة الإطفاء في شنغهاي على موقع "ويبو" المعادل لموقع تويتر في الصين محلياً، أنها أرسلت أكثر من 500 شخص إلى مكان الحادث فور وقوعه.

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