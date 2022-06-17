قتيلان وجريح في إطلاق نار أمام كنيسة في ألاباما الأمريكية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قُتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار أمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة على ما أعلنت شرطة المدينة اليوم موضحة أنها أوقفت مشتبها به.

وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص.

وأوضحت حسب وكالة الانباء الفرنسية أن المهاجم دخل الكنيسة وأطلق النار مصيبا ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم. وأكدت أنها أوقفت مشتبها به وأن "التهديد زال".

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18,00 (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.

وقتل في 24 مايو الماضي 21 شخصا بينهم 19 طفلا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس.

ومنذ مطلع السنة قتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة بحسب موقع Gun Violence Archive الذي يحتسب في بياناته هذه عمليات الانتحار أيضا.

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