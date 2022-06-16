إصابة العاهل المغربي محمد السادس بكورونا "بدون أعراض"

المصدر: الرباط - فرانس برس

أصيب ملك المغرب محمد السادس بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن طبيبه الخاص، الخميس، مشيرا إلى أن هذه الإصابة جاءت "بدون أعراض".

وقال طبيب الملك البروفسور الحسن بليمني في بيان إن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بدون أعراض".

ووصف "فترة راحة لجلالته لبضعة أيام"، بحسب ما أضاف البيان المقتضب الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

وتحظى الحالة الصحية للملك (58 عام) باهتمام كبير في المغرب. وكانت وسائل الإعلام الرسمية بثت تلقيه الجرعة الأولى للقاح المضاد لكوفيد-19، بمناسبة افتتاح حملة التلقيح مطلع العام 2021.

وكان العاهل المغربي أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في فبراير 2018.

ويتولى محمد السادس عرش المملكة منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

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