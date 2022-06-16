إسرائيل: تحذير السفر إلى تركيا مستمر حتى اعتقال "الخلية الإيرانية"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تحذير تل أبيب المشدد للإسرائيليين من السفر إلى تركيا سيتواصل حتى إلقاء القبض على "الخلية الإيرانية".

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية وأمنية أنه "من المتوقع أن يظل تحذير السفر المشدد إلى تركيا ساري المفعول حتى القبض على الخلية الإيرانية".

وتابعت أن "القوات الأمنية تعمل في هذه الأثناء بشكل مكثف ميدانيا لإحباط هجوم مستقبلي".

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