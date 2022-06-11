تحذيرات من تنصل الميليشيات من بنود الهدنة في اليمن

المصدر: عدن وصنعاء – الإمارات اليوم

أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي تحاول التنصل عن التزاماتها ببنود الهدنة الأممية في اليمن، والتي تم تمديدها لشهرين إضافيين قبل أيام، مشيرة إلى أن الميليشيات وضعت شروطاً تعجيزية أمام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات طلبت من المبعوث الأممي، معالجات سياسية واقتصادية عاجلة قبل الحديث عن تنفيذ اتفاق فتح الطرق والمعابر خاصة في تعز، لافتة إلى أن أحد المطالب الحوثية إعادة البنك المركزي اليمني من عدن إلى صنعاء، وإلغاء التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة اليمنية.

وكان المبعوث الأممي غادر صنعاء، الخميس، دون الإعلان عن نتائج زيارته التي جاءت عقب رفض وفد الميليشيات في مشاورات الأردن، لمقترحه حول فتح عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية.

على ذات الصعيد، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، تأكيده مجددا، التزامه بجميع بنود الهدنة الأممية، ودعم جهود التوصل إلى سلام دائم في بلاده.

ونقلت الوكالة عن العليمي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة اليوم السبت، إدانته سلوك ايران السلبي إزاء اليمن، وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره المصري، على تضافر جهود تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر.

من جانبه أكد الرئيس المصري، أن بلاده تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي شأن الخروقات الحوثية للهدنة، صدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوم حوثي جديد على مواقعها جنوبي مأرب، وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات أحبطت هجمات حوثية ومحاولات تسلل بعد معارك اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم، استخدمت فيها الميليشيات تغطية نارية مكثفة وتحليق مكثف للطيران المُسيّر، غير أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التصدي لها وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة.

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