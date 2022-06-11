بينهم نساء وأطفال.. مقتل 11 سورياً في انفجار لغم بشاحنة صغيرة

المصدر: بيروت - أ ف ب

قُتل 11 مدنياً بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 30 عندما انفجر لغم بشاحنة صغيرة السبت قرب درعا في جنوب سورية، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن "11 شخصاً، بينهم خمسة أطفال دون السادسة عشرة وثلاث نساء، قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما انفجر لغم أثناء مرور شاحنتهم الصغيرة".

ولفت إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات دمشق.

وأشار إلى أن الشاحنة كانت تقل عمالا في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي.

وسجلت سورية أكبر عدد من ضحايا الألغام في عام 2020 (2729 شخصاً بين قتيل وجريح)، متقدمة على أفغانستان، بحسب التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية والذي نُشر نهاية عام 2021.

وفي عام 2021، وثق المرصد مقتل 241 مدنياً وإصابة 128 بمخلفات متفجرة في سورية.

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