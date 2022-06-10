3 قتلى وجريح في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأميركية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، الخميس، في حادثة إطلاق نار في منشأة للتصنيع في مدينة سميثسبورغ بولاية ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.

ووفق تقرير نشره موقع "أن بي سي واشنطن"، أصيب شرطي خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به.

ولم تتوفر معلومات للسلطات حول هوية الضحايا ما إذا كانوا موظفين في المنشأة الصناعية أم لا.

ونقل التقرير عن شرطة واشنطن قولهم إنه بعد وقت قصير من إطلاق النار، وعلى بعد 5 أميال من المصنع، وقع تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به وشرطي على طريق مابليفيل، حيث أصيبا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.

المتحدثة باسم مكتب الشريف في واشنطن، كارلي هوز، قالت إن المشبته به رجل، من دون الكشف عن اسمه أو عمره أو أي معلومات عن السلاح الذي كان بحوزته.

وقالت هوز إن التحقيق جار، وتواصل شرطة مقاطعة واشنطن وشرطة ولاية ماريلاند تحقيقاتهم.

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